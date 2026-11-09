В Индии в сентябре более половины проданных новых трехколесных транспортных средств были электрическими, что закрепило за страной статус крупнейшего в мире рынка электрических авторикш. Об этом сообщает The Express Tribune. Доля электрических моделей среди новых трехколесных транспортных средств превысила 50%, тогда как для легковых автомобилей она составляла около 8,5%, а для двухколесного транспорта — 11,6%.

Производство ускоряется

По данным издания, на индийском заводе электрическое трехколесное транспортное средство сходит с конвейера каждые 90 секунд. На предприятии Mahindra Last Mile Mobility работники и роботы устанавливают элементы питания в аккумуляторные блоки, монтируют кузовные панели на металлические рамы и крепят колеса, пытаясь удовлетворить спрос.

Генеральный директор Mahindra LMM Суман Мишра заявила, что за последние пять лет проникновение электротранспорта в компании выросло в шесть раз. По ее словам, за последние два года переход на электрические модели ускорили государственные субсидии, повышение качества транспорта и сокращение эксплуатационных расходов.

Экономия для водителей

Электрические рикши появились на улицах Нью-Дели более десяти лет назад. Сначала их часто собирали в придорожных мастерских, устанавливая китайские батареи на модифицированные педальные трициклы. Теперь этот транспорт вытесняет часть рынка трехколесных транспортных средств с двигателями на ископаемом топливе.

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Водитель из Хайдарабада Афроз Алам, который в этом году перешел с газовой модели на электрическую, рассказал, что расходы на зарядку позволяют ему экономить несколько сотен рупий ежедневно и выплачивать кредит за более дорогой электротранспорт. Индийский аналитический центр CEEW в 2025 году оценивал, что бензиновые трехколесные транспортные средства за срок эксплуатации имеют более чем вдвое более высокие расходы на километр, чем электрические.

Проблемы с зарядкой и поставками

Распространение электрорикш в стране неравномерно. Они широко представлены, в частности, в Лакхнау, однако в Мумбаи их значительно меньше из-за нехватки парковочных мест и зарядной инфраструктуры. Дополнительной проблемой стали цепочки поставок: в прошлом году Китай ограничил экспорт редкоземельных магнитов для электродвигателей, из-за чего несколько индийских автопроизводителей сократили или приостановили производство.

Нью-Дели стимулирует местное производство, в том числе аккумуляторных элементов, которые преимущественно импортируются из Китая и Южной Кореи. Суман Мишра сообщила, что два участника рынка уже приблизились к коммерческому выпуску таких элементов в Индии.

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