В Индии покупатели золота перед праздником Дипавали выбирают более лёгкие украшения и обменивают старые изделия на новые из-за высоких цен на металл. По данным Channel NewsAsia, Всемирный совет по золоту ожидает, что общий спрос на золото в стране в 2026 году снизится до минимума за шесть лет.

Меньше граммов в покупках

Золото в Индии традиционно покупают во время праздников и свадеб, считая его символом благосостояния и долгосрочной инвестицией. Однако ювелиры сообщают, что покупатели сокращают вес приобретаемых изделий. Операционный директор сети PN Gadgil & Sons Адитья Модак отметил, что люди не перестали покупать украшения, но уменьшили объём покупок в граммах.

Мировая цена золота снизилась после январского пика, который составил почти 5 600 долларов за унцию, однако, по информации издания, металл всё ещё торгуется примерно по 4 000 долларов за унцию. Для индийских покупателей золото также дорожает из-за ослабления рупии.

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Пошлина и спад спроса на ювелирные изделия

В мае правительство Индии повысило импортную пошлину на золото с 6% до 15%, чтобы ограничить импорт и сократить отток иностранной валюты. По оценке Всемирного совета по золоту, после этого внутренние цены на физическое золото выросли примерно на 4–6%.

В июле—сентябре спрос на золотые ювелирные изделия в Индии сократился на 20% в годовом выражении по весу — до чуть менее 100 тонн. В то же время расходы на такие изделия за этот период выросли на 16% и достигли 1,49 трлн рупий, или 16 млрд долларов, из-за более высоких цен.

Ожидания от праздничного сезона

Региональный исполнительный директор Всемирного совета по золоту в Индии Сачин Джайн заявил, что снижение котировок может побудить к покупкам тех инвесторов, которые не приобрели золото в начале года. В совете также ожидают, что праздничные и свадебные покупки поддержат спрос в четвёртом квартале, хотя высокие цены и далее могут ограничивать вес приобретаемых украшений.

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