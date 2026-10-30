В Индии разбился вертолет с шестью людьми на борту — BBC News

В штате Уттаракханд на севере Индии разбился вертолет, на борту которого находились шесть человек, в том числе пятеро паломников. Поисково-спасательная операция продолжается возле деревни неподалеку от города Джошиматх в округе Чамоли. Состояние людей на борту в настоящее время неизвестно, сообщает BBC News.

Вертолет вылетел из Бадринатха

По словам главного министра Уттаракханда Пушкара Сингха Дхами, в горный район направили спасательные команды. Сообщается, что вертолет вылетел в пятницу днем из Бадринатха — одного из священных индуистских мест паломничества, — после чего связь с ним была потеряна.

Причину аварии пока не установили. Инцидент произошел на фоне сильных дождей и плохой видимости. Метеорологическая служба Индии объявила для этого района оранжевый уровень опасности из-за гроз, града и сильного ветра.

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К операции привлекли экстренные службы

Дхами заявил, что в операции участвуют окружная администрация, департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий и Государственные силы реагирования на чрезвычайные ситуации. Он также поручил эвакуировать для лечения всех, кто получил тяжелые травмы.

Уттаракханд — гималайский штат, граничащий с Китаем и Непалом и ежегодно привлекающий миллионы паломников. Бадринатх входит в паломнический маршрут Чар-Дхам вместе с Кедарнатхом, Ганготри и Ямунотри. Вертолетные перевозки на этом направлении стали популярны среди паломников, стремящихся избежать сложных горных переходов.

В июне 2025 года в аварии вертолета с паломниками возле Кедарнатха погибли семь человек. Еще семь человек погибли в катастрофе на этом же паломническом маршруте в октябре 2022 года. Во время паломнического сезона 2025 года также сообщалось о нескольких других авариях вертолетов, после чего авиационные власти усилили проверки безопасности и ограничили часть полетов.

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