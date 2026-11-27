Полиция Индии заявила о разоблачении недалеко от Дели международной сети кибермошенничества и торговли людьми. В Нойде правоохранители, по их данным, спасли 92 гражданина Индонезии и 72 гражданина Малайзии. Людей якобы заманивали в страну обещаниями высокооплачиваемой работы в IT-сфере.

Паспорта якобы отбирали

Как сообщает BBC News, схему раскрыли после того, как одному из работников из Малайзии удалось сбежать и рассказать о ее работе. Десятки иностранцев заявили, что после прибытия в Индию у них отбирали паспорта и удерживали против воли в Нойде — пригороде Дели, где работают IT-компании и колл-центры.

По данным полиции, вместо обещанной работы и высоких зарплат людей заставляли выдавать себя за женщин в интернете. Они должны были привлекать потенциальных жертв на фальшивые инвестиционные платформы.

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Полиция заявила об изъятии техники

На данный момент в связи с делом арестовали одного гражданина Малайзии, сообщила полиция. Правоохранители также заявили об изъятии почти 550 стационарных компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов. Начато расследование возможных связей схемы с более широкой международной сетью кибермошенничества.

Индийская полиция и банки в последние годы сообщают о росте цифрового мошенничества. По данным Национального портала сообщений о киберпреступлениях Индии, в 2025 году зарегистрировали 2,8 млн жалоб на кибермошенничество, а убытки составили около 22 495 крор рупий, или $2,42 млрд. Это более чем на 4 000% больше жалоб, чем в 2021 году.

Федеральное правительство Индии заявляло, что большинство таких дел связано с фальшивыми инвестиционными и торговыми схемами. Мошенники могут выдавать себя за финансовых экспертов, демонстрировать потерпевшим вымышленную прибыль и позволять вывести небольшие суммы, а затем блокировать попытки получить более крупные выплаты.

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