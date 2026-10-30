В Индии в течение двух дней октябрьских протестов задержали 43 журналистов, большинство из них — в столице Дели. Об этом сообщает ABC News Australia со ссылкой на Комитет защиты журналистов.

Среди задержанных был 40-летний журналист Шоаиб Данияль, который направлялся освещать акцию протеста. По его словам, возле его дома появился полицейский блокпост, а после разговора с правоохранителем его посадили в автобус без объяснения причин. Законодательство Индии позволяет полиции при определенных обстоятельствах задерживать людей без ордера, если есть обоснованное подозрение, что человек совершил или может совершить преступление.

Протесты из-за списков избирателей

Демонстранты по всей Индии требовали отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Они утверждали, что общенациональный пересмотр списков избирателей использовали в интересах правящей партии Бхаратия Джаната. Эти акции стали второй волной крупных протестов в стране с начала года.

Главный редактор цифрового издания Newslaundry Маниша Панде заявила, что задержание представителей медиа в Дели стало неожиданностью из-за высокой концентрации журналистов в столице. Журналист и писатель Шринивасан Джайн связал действия властей с попыткой подавить протесты и запугать медиа.

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Давление на медиа

По данным Всемирного индекса свободы прессы организации «Репортеры без границ», Индия занимает 157-е место среди 180 стран, тогда как в 2019 году была на 140-й позиции. Собеседники ABC News Australia заявили об усилении давления на редакции после прихода Нарендры Моди и партии Бхаратия Джаната к власти в 2014 году.

Джайн, который покинул телеканал NDTV после его перехода под контроль Adani Group в 2022 году, заявил об изменении редакционного курса сети. Панде также обратила внимание на зависимость многих телеканалов от государственной рекламы и владельцев, чьи бизнес-интересы связаны с государственными контрактами.

По данным Indian Express, правительство Индии в период с марта по июль распорядилось выдать около 195 тысяч предписаний об удалении публикаций в Instagram, Facebook и YouTube. Политический сатирик Рамит Верма, которого также задержали во время освещения протестов в Дели, заявил, что его публикации неоднократно удаляли без объяснений.

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