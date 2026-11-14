В Индии тысячи мирных участников молодежных протестов за избирательные права были задержаны во время акций в прошлом месяце. Организаторы движения Cockroach Janta Party (CJP), которое возглавляют представители поколения Z, также столкнулись с ограничениями на проведение демонстраций и судебными разбирательствами, сообщает BBC News.

После летних протестов

В июле CJP организовала массовые протесты в Дели, после которых федеральный министр образования Дхармендра Прадхан подал в отставку. Изначально движение объединило молодых людей, недовольных состоянием образования, рынка труда и экономики.

Его распространению способствовали социальные сети и сатирический контент, в том числе публичное высмеивание премьер-министра Нарендры Моди. По оценке бывшей президента Центра политических исследований и приглашенного профессора Брауновского университета Ямини Айяр, движение не ограничивалось определенной кастой, полом или экономическим классом. Она отметила, что к нему присоединялись также представители части базового электората правящей партии Бхаратия джаната парти.

Задержания и ограничения

Пресс-секретаря CJP Саурава Даса и другого лидера организации, Ашутoша Ранку, обвинили в незаконном проникновении на территорию Джантар-Мантар в Дели. Они провели неделю в тюрьме Тихар. Джантар-Мантар, где в июле проходила сидячая забастовка, исключили из списка разрешенных мест для демонстраций; это решение оспаривается в суде.

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Полиция также принимала меры против участников других студенческих групп, в том числе левой Всеиндийской студенческой ассоциации, по обвинениям в невыполнении распоряжений. Юрист Али Хан заявил, что даже дела, которые в итоге заканчиваются оправданием, могут рассматриваться годами и отпугивать участников протестов.

Позиция властей и оппозиции

Национальный представитель Бхаратия джаната парти Сайед Зафар Ислам отверг обвинения в чрезмерно жестких действиях властей. Он заявил, что право на протест и свободу выражения мнений гарантированы конституцией, однако должны осуществляться в рамках закона и не должны ставить под угрозу безопасность других людей.

В то же время 1 ноября власти разрешили оппозиционному альянсу INDIA, который возглавляет партия Конгресс, провести митинг на площади Рамлила в Дели. По данным BBC News, там собрались десятки тысяч человек. Лидеры CJP настаивают, что молодежное движение шире их организации.

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