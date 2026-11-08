В Индии небольшое, но все увеличивающееся число компаний предлагает пожилым людям услуги молодых компаньонов, которые сопровождают их в повседневных делах, находятся рядом во время посещения больницы, ходят в храм, играют в карты или просто общаются. Об этом сообщает Al Jazeera.

В городе Гуруграм на окраине Нью-Дели 26-летний Рони Раджу работает компаньоном для супругов Будхираджа. Обе дочери пожилой пары живут в США. Раджу, имеющий степень магистра социальной работы, ухаживает за супругами уже несколько месяцев, а во время госпитализации мужчины помогал следить за врачами и лекарствами.

Услуги для состоятельных семей

Некоторые компании называют своих сотрудников «детьми напрокат» или «внуками напрокат». Клиенты могут заказать сопровождение в храм, игру в карты, посещение парка или присутствие во время визита к врачу. Перед началом работы компаньоны проходят полицейскую проверку, а также могут сначала посещать клиентов вместе с более опытными сотрудниками.

Руководитель одной из компаний в Гуруграме Гаурав Миттал рассказал, что его сервис стоит 450 рупий в час при заказе 10 часов в месяц или 400 рупий в час за 25 часов. Неиспользованные часы переносятся на следующий месяц. По оценке правительства Индии, объем индустрии ухода за пожилыми людьми составляет около 7 млрд долларов.

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Старение населения и одиночество

Согласно отчету Фонда ООН в области народонаселения и Международного института наук о народонаселении за 2023 год, в 2022 году люди старше 60 лет составляли 10,5% населения Индии. К 2050 году их доля может вырасти до 21%, а число пожилых людей, которым потребуется специализированный уход, достигнет примерно 347 млн.

Национальное исследование старения в Индии, проведенное в 2022 году среди более чем 72 тысяч человек, зафиксировало умеренное одиночество у 20,5% людей среднего и старшего возраста, а выраженное — у 13,3%. Среди людей старше 60 лет, живущих в одиночестве, об одиночестве сообщили 37% опрошенных.

Основатели таких сервисов отмечают, что родственников пожилых клиентов часто беспокоят неотложные медицинские случаи и бытовые поручения, тогда как самим пожилым людям нередко нужен собеседник. При этом представители компаний подчеркивают, что компаньоны должны оказывать поддержку, но не заменять врачей или специалистов в области психического здоровья.

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