В Индонезии автопроизводитель Hyundai впервые показал готовый к серийному производству электрический кроссовер Neira с тремя рядами сидений на семь мест. Компания планирует открыть предварительные заказы на модель 20 ноября, а ее официальный дебют должен состояться на выставке GAIKINDO Auto Week 2026. Об этом сообщает Electrek.

В июле Hyundai представила концепт Neira на выставке Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Серийная модель станет первым семиместным электрическим SUV марки, который будут производить локально в Индонезии.

Версия модели Kia

По оценке издания, Neira фактически является версией Kia Carens Clavis EV под брендом Hyundai. От родственной модели она отличается эмблемами, незначительно измененными передней и задней частями кузова, другими колесами и фарами.

Салон оснастили двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма — приборной панелью и центральным экраном навигации. Также в автомобиле предусмотрена отдельная панель управления климатической системой.

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Батареи и оснащение

Hyundai не раскрыла характеристики батарей и силовой установки Neira. Electrek предполагает, что электрический кроссовер может получить такие же батареи емкостью 42 кВт·ч и 51,4 кВт·ч, как Kia Carens Clavis EV. Для этих аккумуляторов заявлен запас хода до 404 км и до 490 км соответственно по циклу MIDC.

По данным издания, батареи Kia можно зарядить с 10% до 80% примерно за 39 минут от быстрой зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт. Среди особенностей Neira Hyundai назвала увеличенный дорожный просвет, подключенные сервисы Bluelink, систему мониторинга слепых зон Blind-spot View Monitor и упрощенный доступ к третьему ряду.

Перед запуском Hyundai планирует совершить на электромобиле пробег протяженностью около 4 тыс. км — от Kilometer Nol в Банда-Ачехе до Банда-Нейры.

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