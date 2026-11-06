Полиция Индонезии объявила четвертого высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов подозреваемым по делу о предполагаемом незаконном прослушивании президента Прабово Субианто. Новым подозреваемым стал чиновник с инициалами SU, которого местные СМИ идентифицировали как Сламета Улианди.

Подозрение в выдаче разрешения на прослушивание

Как сообщает Channel NewsAsia, о подозрении объявили на пресс-конференции вечером 5 ноября. По данным полиции, SU возглавлял подразделение мониторинга Агентства уголовных расследований Индонезии в 2010–2019 годах, а в 2021–2026 годах был руководителем подразделения информационных технологий этого ведомства.

Директор подразделения по противодействию киберпреступности Сухерманто заявил, что двое других подозреваемых получили от SU разрешение на прослушивание. По его словам, они также обращались к нему за согласованием перед удалением записей перехватов. SU пока не задержали из-за состояния здоровья.

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Расследование продолжается

Во вторник по этому делу уже арестовали трех старших офицеров полиции, среди которых бывший глава национальной полиции и руководитель администрации президента Прабово Субианто Листьо Сигит Прабово. Издание отмечает, что его широко считают лоялистом предыдущего президента Джоко Видодо.

Следователи устанавливают мотивы попыток перехватить коммуникации президента. В рамках расследования уже допросили 13 полицейских, а также пятерых экспертов в сфере уголовных расследований и информационных технологий. Глава национальной полиции также создал специальную группу для расследования дела.

После сообщений о предполагаемом прослушивании в Джакарте развернули тысячи военных, однако в четверг и пятницу в столице сохранялась спокойная ситуация. Законодатели одновременно рассматривают возможность проверки соответствия вице-президента Гибрана Ракабуминга Раки требованиям к должности; он является сыном Джоко Видодо.

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