В Индонезии четырех высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в возможном незаконном перехвате коммуникаций президента Прабово Субианто и других лиц. Следователи считают, что прослушивание велось без надлежащего разрешения в 2025 и 2026 годах, а после этого предпринимались попытки удалить записи операции, сообщает Deutsche Welle.

Кого могли прослушивать

Новый глава Национальной полиции Суюди Арио Сето сообщил парламентской комиссии, что объектами слежки якобы были президент, сотрудники президентского дворца, представители министерств и государственных учреждений, депутаты, деятели политических партий, губернаторы, должностные лица антикоррупционных органов, активисты и студенты.

Среди задержанных высокопоставленных должностных лиц был бывший глава Национальной полиции Листьо Сигит Прабово, который не является родственником президента. В октябре он стал руководителем аппарата президента — за несколько недель до того, как скандал стал публичным. Парламентская комиссия выясняет мотивы операции и возможную причастность других высокопоставленных должностных лиц. Отдельно полиция начала расследование возможных правонарушений, связанных с государственной изменой.

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Реакция властей и правозащитников

Amnesty International также призвала установить, использовалось ли прослушивание для запугивания критиков власти и ограничения гражданских свобод. В качестве меры предосторожности правительство направило в Джакарту дополнительно 20 тысяч военнослужащих. В то же время, по данным DW, признаков того, что операция была частью более широкой кампании по свержению администрации Прабово, не было.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают скандал с давними проблемами политического использования возможностей силовых структур. Закон Индонезии об электронной информации и транзакциях запрещает несанкционированный перехват данных, в то время как другие нормы разрешают слежку для определенных правоохранительных и разведывательных целей. Исследователь Ники Фахризал заявил, что стране необходима единая правовая база для регулирования слежки и более жесткий контроль за полномочиями полицейских подразделений.

Скандал также усилил напряженность между Прабово и его предшественником Джоко Видодо. Листьо, которого Видодо назначил главой полиции в 2021 году, в октябре заменили на этой должности. На фоне отдельного спора о его образовательных документах сын Видодо Гибран Ракабуминг Рака на этой неделе подал в отставку с должности вице-президента; этот вопрос не связывают с расследованием прослушивания.

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