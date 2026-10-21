20 октября студенты провели акции протеста в нескольких городах Индонезии из-за масштабных лесных пожаров и токсичного смога, который на протяжении нескольких недель ухудшает самочувствие тысяч людей. Демонстрации состоялись в Джакарте, Бандунге, Джокьякарте, Пеканбару и Макассаре, сообщает Channel NewsAsia.

Участники митингов выражали недовольство действиями правительства президента Прабово Субианто, которое 20 октября отметило второй год работы. Протестующие критиковали, по их мнению, некомпетентность и коррупцию во власти. Особую критику вызвала неспособность потушить пожары, которые с июля охватили значительные территории островов Борнео и Суматра.

Жители жалуются на последствия смога

Жители Палангкараи на Борнео рассказали агентству AFP о проблемах со здоровьем и доходами. Уличная продавщица напитков Мелси заявила, что из-за смога торговля почти остановилась, тогда как цены растут. Домохозяйка Сифра сказала, что ее муж и двое детей кашляют уже месяц, а дым проникает даже в жилище.

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Десятки участников протеста в Палангкарае накануне требовали объявить чрезвычайное положение. В Джакарте полиция задержала шестерых активистов Greenpeace, которые вывесили протестные баннеры на монументе на центральной развязке Бундаран HI, сообщила представительница организации Дженни Сирайт.

К тушению привлекли десятки тысяч человек

По словам представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Бертона Панджаитана, к борьбе с пожарами по всей стране привлекли более 60 тысяч пожарных, среди которых были добровольцы. Для сброса воды и засева облаков были доступны 49 самолетов, однако часть из них периодически не использовали из-за смога.

Мониторинговая платформа Nusantara Atlas сообщила, что за первые девять месяцев 2026 года пожары в Индонезии охватили более 1,9 млн гектаров земель. Загрязнение воздуха из-за пожаров распространилось также на Куала-Лумпур и Сингапур. В материале отмечается, что нынешние пожары были особенно сильными, в частности из-за интенсивного эпизода погодного явления Эль-Ниньо.

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