В провинции Южный Калимантан в Индонезии вертолет, задействованный в тушении лесных пожаров, упал в реку Барито во время забора воды. Австралиец Майкл Беттеридж и гражданин Новой Зеландии Хью Пейдж выжили, тогда как индонезийский штурман Яян Супьянсури погиб.

Как сообщает ABC News, вертолет резко пошел носом вниз и упал в реку на острове Борнео. На опубликованном в интернете видео видно, как людей спасают из воды вскоре после аварии. Беттериджу и Пейджу оказали помощь в военном госпитале.

Расследование причин аварии

Вертолет работал по контракту с индонезийскими властями и был задействован в борьбе с самым тяжелым за более чем десятилетие сезоном лесных и земельных пожаров в стране. Индонезийское Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями заявило, что будет содействовать официальному расследованию, чтобы установить точную причину катастрофы.

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Представитель агентства Бертон СП Панджаитан также сообщил о комплексной оценке безопасности воздушных операций. Она охватит техническое состояние флота, процедуры сброса воды, физическое состояние и квалификацию экипажей, погодные условия и особенности мест проведения работ.

Второй случай за неделю

Авария произошла после другой катастрофы пожарного вертолета 4 ноября в Центральном Калимантане. Тогда во время забора воды погибли трое индонезийских членов экипажа; на борту находились восемь человек.

Лесные и земельные пожары охватили значительные территории Индонезии, в том числе Калимантан, Суматру и Папуа. По данным министерства здравоохранения страны, токсичный дым от пожаров вызвал более 400 тысяч случаев острых респираторных инфекций. Министр окружающей среды Индонезии заявил, что в этом году к борьбе с огнем в стране привлекли более 100 тысяч человек.

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