В Индонезии спасатели ищут работников, которые могут быть заблокированы в шахте в провинции Западная Ява. По данным Channel NewsAsia, после сильных дождей вода затопила доступ к шахте глубиной 100 метров, где люди находятся с понедельника.

Условия поисковой операции

Поисково-спасательная служба сообщила, что доступ к шахте узкий, а местность скользкая и тёмная. Ведомство не уточнило масштабы операции и не сообщило о прогрессе в попытках добраться до людей.

Глава Джакартского управления поиска и спасения Десиана Картика Бахари заявила, что спасатели следят за состоянием воды и оценивают возможность доступа к шахтному стволу. По её словам, при определении стратегии учитываются глубина ствола, узкий проход и ограниченное освещение, чтобы обеспечить безопасность персонала.

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Данные о том, удалось ли спасателям установить связь с заблокированными работниками и каково их состояние, не обнародовали.

Несанкционированная золотая шахта

Несколько местных СМИ сообщили, что в шахте могут находиться 30 работников. Она расположена в районе Понгкор в гористой местности Богора, примерно в 60 километрах к югу от столицы Индонезии Джакарты.

Государственная горнодобывающая компания Antam, добывающая золото в Понгкоре, заявила, что инцидент произошёл на несанкционированной золотой шахте, не входящей в её операции. В материале также отмечается, что мелкая и незаконная добыча полезных ископаемых в Индонезии неоднократно приводила к авариям, в частности в отдалённых районах, где властям сложнее осуществлять контроль.

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