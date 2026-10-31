Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками 21 октября провело рейд в провинции Ачех и закрыло крупную лабораторию по переработке и очистке наркотиков. В ходе операции было изъято около 1,2 тонны жидкого метамфетамина и задержано 11 человек. В расследовании участвовали Национальная комиссия Китая по контролю над наркотиками и Национальное агентство Малайзии по борьбе с наркотиками, сообщает South China Morning Post.

Лаборатория в Ачехе

Подпольное производство располагалось в двух магазинах. Местные СМИ сообщили, что там обнаружили стиральные машины, использовавшиеся для переработки метамфетамина, баллоны со сжиженным газом, а также другое оборудование и материалы. Согласно этим сообщениям, лаборатория могла быть крупнейшей такого типа в Индонезии.

Министерство общественной безопасности Китая заявило, что операция стала совместным расследованием с наибольшим количеством задержаний за последние годы. Ведомство также назвало ее одной из наиболее комплексных операций против транснациональной сети наркоторговли. Отдельно китайские власти задержали в Китае семь человек, подозреваемых в связях с этой сетью.

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Подозреваемые и дальнейшее следствие

Индонезийское агентство Antara сообщило, что десять из 11 задержанных в Индонезии были официально признаны подозреваемыми: восемь граждан Индонезии и два гражданина Китая. Еще один человек имеет статус свидетеля.

По данным Antara, двух граждан Китая, обозначенных в материалах инициалами LJ и XM, подозревают в переработке жидкого метамфетамина в кристаллический в лаборатории. Следствие считает, что они прибыли в Ачех из Малайзии. Индонезийских подозреваемых, по сообщению агентства, считают причастными к поставкам, логистике, перевозке и обеспечению работы лаборатории. Индонезийские следователи также проверяют возможную связь дела с обнаруженным в районе Медана судном и гражданином Малайзии, которого подозревают в причастности к его владению.

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