В Индонезии зарегистрировали 333 470 случаев острых респираторных инфекций, связанных с лесными и земельными пожарами в нескольких регионах страны. Об этом 22 октября сообщило Министерство здравоохранения, передаёт Anadolu Agency.

Директор департамента экологического здоровья министерства Тен Суюти заявила, что количество новых случаев остаётся высоким: за сутки зафиксировали 4 522 новых случая. По её словам, индекс загрязнения воздуха в отдельных районах достиг опасного уровня.

Опасный воздух в шести провинциях

По данным чиновницы, наиболее сложная ситуация сложилась в шести приоритетных для борьбы с пожарами провинциях: Риау, Джамби, Южная Суматра, Западный Калимантан, Южный Калимантан и Центральный Калимантан.

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Дым от лесных пожаров содержит мелкодисперсные частицы PM2.5, угарный газ, диоксид азота и другие органические соединения. Воздействие такого загрязнения может вызывать острые респираторные инфекции, астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, раздражение глаз и кожи, а также другие системные последствия для здоровья.

Заявление президента и протесты

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что компании с иностранной поддержкой могут лишиться разрешений на деятельность, если они несут ответственность за повторные лесные и земельные пожары. По его словам, есть признаки ответственности многих таких компаний, которые владели концессиями более десяти лет и неоднократно допускали нарушения.

Президент также заявил, что разрешения компаний следует отзывать после двух нарушений, а аннулированные концессии могут передать молодым индонезийцам. Тем временем в Самаринде, столице Восточного Калимантана, тысячи студентов и других участников протестовали с требованием объявить лесные и земельные пожары национальным бедствием. В Индонезии продолжается необычно затяжной сухой сезон, а Эль-Ниньо способствует условиям для возникновения пожаров.

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