В индонезийской провинции Южный Калимантан вертолет, задействованный в тушении лесных пожаров, упал в реку Барито во время забора воды. Двоих граждан Австралии, находившихся на борту, спасли, а индонезийский член экипажа пропал без вести.

Авария во время забора воды

Как сообщает Channel NewsAsia, инцидент произошел 8 ноября во время операции по водному бомбометанию. Представитель Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Бертон Панджаитан заявил, что двое австралийцев находятся в безопасности, тогда как третьего члена экипажа — гражданина Индонезии — еще не нашли.

На любительском видео видно, как вертолет после наполнения водозаборного устройства постепенно теряет высоту, а затем носом погружается в воду. По словам Панджаитана, воздушное судно, вероятно, потеряло управление во время маневра после забора воды с помощью подвесного резервуара. Вертолет Eurocopter EC225LP Super Puma принадлежит компании, которую агентство привлекло к операциям по тушению пожаров с воздуха.

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Вторая авария за несколько дней

Это уже вторая за несколько дней авария пожарного вертолета возле Борнео. В среду военный вертолет с восемью людьми на борту упал в воду во время миссии по тушению огня в национальном парке Танджунг-Путинг. Тогда погибли три человека, а причины аварии расследуются.

Индонезия в течение нескольких месяцев борется с масштабными пожарами на Суматре, Борнео и Папуа. По данным мониторинга вырубки лесов Nusantara Atlas, огонь уже уничтожил более 1,9 млн гектаров. Дым от пожаров распространился до Малайзии, Восточного Тимора и Сингапура. Одним из факторов распространения огня является сильное явление Эль-Ниньо, которое обычно вызывает засуху в Индонезии.

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