В австралийском городе Ипсвич Комиссия по изменениям оценит предложение городского совета вернуть избирательные округа, каждый из которых будет представлен одним советником. Министр местного самоуправления штата Квинсленд Энн Лихи заявила, что передала предложенную советом избирательную модель на независимую оценку в соответствии с Законом о местном самоуправлении 2009 года, сообщает ABC News.

Поддержка жителей

В сентябре городской совет Ипсвича единогласно проголосовал за обращение о пересмотре действующей системы округов с двумя советниками. Во время общественных консультаций 53% из 812 респондентов поддержали возвращение к округам, представленным одним советником.

Сейчас город разделен на четыре округа, от каждого из которых избирают по два советника. Эту модель ввели после отстранения совета в 2018 году на фоне коррупционных скандалов. В отчете, рекомендовавшем многомандатную систему, отмечалось, что прежние одномандатные округа способствовали подходу «десяти малых городов» вместо ориентации на потребности всего Ипсвича.

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Аргументы городского совета

Мэр Ипсвича Тереза Хардинг заявила, что после 2018 года законодательство существенно изменилось. В частности, для всех советов установили ограничение дискреционных средств на уровне 0,01% базы ставок. По ее словам, каждый советник Ипсвича может самостоятельно распределять 26 тысяч австралийских долларов в год, а информация о таких расходах публикуется ежемесячно.

Хардинг также сказала, что два представителя от одного округа вызывают путаницу среди жителей и дублирование работы при рассмотрении обращений. Совет подготовит представление в Комиссию по изменениям, приложив к нему результаты консультаций. Предыдущее обращение совета о возвращении к одномандатным округам было отклонено в 2022 году.

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