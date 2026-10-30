В Ираке суд приговорил лидера второй по величине суннитской политической коалиции Мусанну ас-Самарраи к шести годам лишения свободы, а депутата Зияда аль-Джанаби — к пяти годам. Их признали виновными по делу о получении выгоды от контрактов с нефтеперерабатывающими компаниями, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Федеральную комиссию по добросовестности Ирака.

По данным комиссии, оба политика получили выгоду от контрактов с участием компаний North and South Refineries. Суд также обязал ас-Самарраи вернуть 30 млрд иракских динаров, которые, по утверждению комиссии, он получил в качестве посредника по контрактам. Аль-Джанаби должен вернуть 4 млрд динаров, полученные в рамках тех же сделок.

Дело о контрактах НПЗ

Мусанну ас-Самарраи задержали 28 июня 2026 года в ходе масштабной операции против действующих и бывших депутатов и чиновников, подозреваемых в коррупции. Местные СМИ назвали эту операцию «Штурм на рассвете».

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Расследование контрактов в нефтеперерабатывающей отрасли частично касается бывшего сотрудника Министерства нефти Аднана аль-Джумайли и обвинений в незаконных выгодах и комиссиях по государственным сделкам.

Возможность обжалования

Оба приговора вынесены по статье 319 Уголовного кодекса Ирака. Она запрещает государственным служащим и лицам, которым поручено выполнение публичных функций, прямо или косвенно получать выгоду от контрактов или проектов, связанных с их служебными обязанностями.

Юрист Саиф ас-Саади заявил изданию, что решения уголовного суда могут быть обжалованы в Федеральном кассационном суде в течение 30 дней. Если приговоры оставят в силе, они станут окончательными. После этого замещение возможных вакантных мест в парламенте будет регулироваться законом о замене членов парламента.

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