В Багдаде начались судебные процессы над тысячами подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Первыми перед Уголовным судом Карха предстали шестеро граждан Сирии. Они входят в группу из 5704 подозреваемых, которых в этом году перевезли в Ирак из Сирии в рамках операции при поддержке американских военных, сообщает The National.

Первые слушания в Багдаде

Шестерых сирийцев слушали в двух соседних залах суда. Судья Хайдер Наджи зачитал троим из них обвинения в членстве в террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта». По данным суда, доказательства основаны на разведывательных отчетах различных ведомств, показаниях пострадавших от группировки, жителей Ирака, людей из лагерей для перемещенных лиц, а также публикациях самой группировки.

Как было заявлено в суде, все трое вступили в группировку в 2016 году и участвовали в рейдах и боях против бывшего сирийского режима и Сирийских демократических сил. Адвокатов у них не было, поэтому они согласились на защиту, назначенную судом. Слушания по этим делам отложили до 7 декабря, чтобы обвиняемые могли подготовить защиту.

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Расследования в отношении тысяч заключенных

Подозреваемых в феврале перевезли из тюрем на северо-востоке Сирии после краха контроля в регионе, осуществлявшегося силами во главе с курдами. До этого мужчины годами содержались в Сирии без предъявления обвинений и доступа к судебной системе. Ирак согласился провести расследования с нуля и рассматривать дела исключительно по иракскому законодательству; до завершения производств их не будут экстрадировать в страны происхождения.

В сентябре Высший судебный совет Ирака заявил о завершении расследований в отношении 5704 заключенных. Среди них — 3497 граждан Сирии, 474 гражданина Ирака и граждане в общей сложности 67 стран. Дела вел Первый следственный суд Карха, к работе которого привлекли дополнительных судей и прокуроров. Правозащитные группы ранее критиковали иракские процессы по делам о терроризме за поспешность и возможное нарушение права на справедливый суд, тогда как Багдад заявляет о наличии соответствующих гарантий.

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