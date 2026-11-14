Тысячи иракцев сопровождали тело бывшего депутата Ахмеда аль-Альвани из аэропорта Багдада в Рамади в провинции Анбар. В аэропорту собрались большие толпы людей, а в Рамади прибытия процессии ждали представители племен и жители разных городов провинции, сообщает Asharq Al-Awsat.

Тело доставили частным самолетом

Частный самолет с телом аль-Альвани прибыл из Бейрута в Багдад утром 14 ноября. Местные СМИ сообщили, что расходы на перевозку оплатил иракский политик Хамис аль-Ханджар, возглавляющий Альянс суверенитета.

Колонна направилась в Рамади, расположенный примерно в 110 километрах от Багдада. Ее сопровождали военные автомобили, а движение проходило под усиленной охраной. Гибель аль-Альвани вызвала значительный резонанс в Ираке, прежде всего в его родной провинции Анбар.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование убийства в Бейруте

Обстоятельства убийства бывшего депутата в Бейруте расследуют ливанские власти. По данным издания, следователи продвинулись в установлении личности двух подозреваемых. Иракская ячейка СМИ безопасности призвала общественность дождаться результатов следствия и не делать выводов о более широких мотивах преступления до его завершения.

По данным ячейки, действия координируют посольство Ирака в Бейруте, ливанские судебные и силовые структуры, а также Иракская национальная разведывательная служба. Бывший глава администрации президента Ирака Камель ад-Дулайми заявил, что обстоятельства и мотивы преступления должны быть прозрачно разъяснены общественности.

Ахмед аль-Альвани стал известен во время протестов в Анбаре в конце 2013 года. В декабре того года его арестовали, а в 2014 году приговорили к смертной казни по делу об убийстве двух военнослужащих во время столкновений, сопровождавших его задержание. В апреле 2025 года он вышел на свободу после более чем 11 лет заключения: одна из семей потерпевших отозвала жалобу, а сам аль-Альвани был включен в закон о всеобщей амнистии.

Читай нас в