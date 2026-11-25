В Иране адвокат одного из двух осужденных участников протестов заявил, что исполнение их смертных приговоров было приостановлено за несколько часов до запланированной казни. Милад Армун и Навид Наджаран должны были быть повешены утром 25 ноября 2026 года. Об этом сообщает The National.

Заявление адвоката и позиция судебного агентства

Адвокат Армуна Мохаммад Агаси написал в X, что получил по телефону уведомление о приостановке казни и проинформировал семью своего клиента. По его словам, это произошло за несколько часов до запланированного исполнения приговора.

В то же время информагентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана, заявило, что смертные приговоры не были отменены, а сообщения о времени их исполнения были неточными.

Дела после протестов 2022 года

Армун и Наджаран были задержаны во время протестов за права женщин в 2022 году, начавшихся после смерти под стражей 22-летней Махсы Амини. Ее задержала иранская полиция нравов за предполагаемое нарушение требований об обязательном покрытии головы женщинами.

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Первоначально мужчин приговорили к смертной казни в ходе спорного процесса по делу об убийстве члена военизированного формирования «Басидж» во время общенациональных протестов. Верховный суд Ирана отменил эти приговоры. Однако несколько дней спустя Революционный суд вынес им смертные приговоры в параллельном деле по обвинениям в «мохаребе» — ведении войны против Бога — и «коррупции на Земле».

Специальный докладчик ООН по Ирану Май Сато призвала приостановить казни, сославшись на утверждения о пытках и принудительных признаниях. Она отметила, что трудно понять, как смертный приговор может основываться на убийстве, по которому оба были оправданы.

По данным Iran Human Rights, с января по октябрь 2026 года в Иране казнили 691 человека, в том числе трех человек, арестованных в детском возрасте, и 23 женщин. В 2025 году в стране казнили не менее 1639 человек — это самый высокий показатель с 1989 года.

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