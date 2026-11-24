В Иране пациенты сталкиваются с дефицитом инсулина, психиатрических препаратов и отдельных больничных антибиотиков. Аптеки закрываются, поставки в больницы задерживаются, а люди с хроническими заболеваниями вынуждены уменьшать дозы лекарств или искать их на неофициальном рынке, сообщает Deutsche Welle.

67-летний житель Тегерана, названный Ахмадом, рассказал изданию, что обошёл почти 20 аптек в поисках антипсихотического препарата хлорпромазина, но не нашёл его. Другая собеседница, 37-летняя Митра с диабетом, потратила несколько дней на поиски инсулина.

Долги и нехватка валюты

Чиновник иранской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами заявил, что ослабление национальной валюты и государственное регулирование цен сократили прибыль местных производителей. По его словам, значительные непогашенные долги больниц перед дистрибьюторами также задерживают поставки.

9 ноября представитель ведомства Мохаммад Хашеми сообщил иранскому полуофициальному агентству ILNA, что проблемы с поставками имеются менее чем у 40 из примерно 700 жизненно необходимых препаратов. В то же время фармацевты, с которыми поговорило издание, описали значительно более широкий дефицит. Сотрудница аптеки в Мехабаде сказала, что в обычных аптеках может не хватать около 40 наименований, а в специализированных — более 100, в том числе психиатрических препаратов, лекарств от болезни Паркинсона и инсулина.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неофициальный рынок лекарств

По словам фармацевтов, страховые выплаты аптекам нередко задерживаются на месяцы, тогда как цены на лекарства растут. Дистрибьюторы требуют предоплату за дефицитные товары, из-за чего некоторые аптеки отказываются от контрактов со страховыми компаниями или не отпускают дорогие препараты, покрываемые страховкой.

Собеседница Deutsche Welle в Мехабаде заявила, что некоторые лекарства, в том числе таблетки нимодипина и инъекционные антибиотики для больниц без заменителей, фактически исчезли из официальной цепочки поставок. Она также сообщила, что часть пациентов покупает препараты на уличных рынках возле клиник, где отсутствует контроль холодовой цепи и могут продаваться подделки или лекарства с изменёнными сроками годности. По оценке другого менеджера аптеки, дефицитные препараты там могут стоить до десяти раз дороже официальной цены.

Госдепартамент США заявил Deutsche Welle, что американские санкции предусматривают широкие исключения для продуктов питания, медикаментов и медицинского оборудования. Иранские чиновники это оспаривают, указывая на трудности с банковскими операциями, страхованием, авиаперевозками и морским судоходством, которые, по их словам, осложняют импорт.

Читай нас в