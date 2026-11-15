На западе Ирана в результате опрокидывания автобуса погибли 12 человек, еще 16 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили государственные СМИ.

Авария возле границы с Ираком

Авария произошла поздно вечером в субботу на дороге между Абдананом и Дехлораном, недалеко от границы с Ираком. По сообщению NDTV World, которое ссылается на иранское государственное агентство IRNA, обстоятельства аварии расследуются.

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По данным IRNA, автобус перевозил работников газоперерабатывающего завода. Агентство цитирует местного чиновника, который сообщил о количестве погибших и раненых. Власти предупредили, что число погибших может возрасти из-за тяжелого состояния части пострадавших.

Статистика дорожных аварий

Иран имеет неблагоприятные показатели безопасности дорожного движения. По данным Иранской организации судебной медицины, которые приводит издание, за 12 месяцев до марта в результате дорожных аварий в стране погибли почти 20 тысяч человек. Организация обнародовала эти данные в июне.

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