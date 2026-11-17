Иранское агентство Mehr сообщило об активации систем противовоздушной обороны в провинции Исфахан, где расположен завод по обогащению урана. Причину активации не назвали. Через несколько часов Student News Network со ссылкой на заместителя губернатора провинции Исфахан сообщила, что чиновник опроверг данные о работе ПВО в регионе, пишет Jerusalem Post.

Сообщения о дроне и танкере

Иранские СМИ также заявили, что силы ПВО страны сбили американский беспилотник MQ-1 вблизи Ормузского пролива. В материале не приведено независимого подтверждения этого сообщения.

Кроме того, ВМС Ирана заявили, что четвертый за последние 24 часа нефтяной танкер загорелся после столкновения с морской миной в ограниченной зоне к востоку от Ормузского пролива. Иранское государственное телевидение передало, что в заявлении не назвали танкер, его флаг, груз и состояние экипажа.

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Обеспокоенность МАГАТЭ

Объект по обогащению урана в Исфахане оказался в центре внимания после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило о все большей обеспокоенности по поводу него. Согласно конфиденциальному докладу МАГАТЭ, с которым ознакомилось Reuters, Иран задекларировал существование подземного завода по обогащению топлива в Исфахане, однако не разрешил агентству провести его инспекцию.

В квартальном докладе для государств-членов МАГАТЭ отметило, что не знает точного местонахождения объекта, его статуса для целей гарантий и того, есть ли на нем ядерный материал.

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