Шесть женщин были приговорены к смертной казни в Иране в этом году в связи с январскими антиправительственными протестами, заявила специальная докладчица ООН по правам человека в Иране Маи Сато. По меньшей мере 39 человек уже были казнены по делам, связанным с этими протестами, сообщает BBC News.

По оценке исследовательницы Amnesty International Рахи Бахрейни, женщины-протестующие и диссидентки приговариваются к смертной казни в масштабах, которых не фиксировали десятилетиями. Сато также сообщила о резком росте числа арестов и приговоров в отношении мужчин и женщин.

Дело сестер Рахими

21-летняя Таране Рахими, по данным ее двоюродного брата Масуда Нурмохаммади, находится в камере смертников. Ее и сестру-близнеца Ромину задержали в конце января после участия в протестах. Семья более трех месяцев не знала, где содержатся женщины, утверждает Нурмохаммади.

Сестер судили в Исфахане по делу, связанному с протестами в районе, где погиб сотрудник сил безопасности Корпуса стражей Исламской революции. BBC ознакомилась с частью приговора, в которой указано, что Таране Рахими признали виновной в «мохаребе» — преступлении, за которое иранское законодательство предусматривает смертную казнь. В документе говорится о якобы извлечении холодного оружия с намерением подвергнуть опасности жизни людей.

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Ромину Рахими, по словам Сато, приговорили к 25 годам лишения свободы за содействие в совершении «мохаребе». Обе сестры отрицают все предъявленные обвинения. По данным источников, знакомых с делом, их адвокаты подали жалобу, в которой заявили о пытках и сексуальном насилии во время допросов. Нурмохаммади утверждает, что Таране подписала признание после угрозы изнасиловать ее сестру у нее на глазах.

Позиция властей и данные правозащитников

Посольство Ирана в Лондоне отвергло утверждения о пытках и заявило, что смертные приговоры по делам, связанным с беспорядками в январе 2026 года, выносились за умышленные убийства или «мохаребе». Там также подчеркнули, что смертная казнь не применяется исключительно за мирный протест, который был назван законным и защищенным правом.

Январские протесты начались в конце декабря из-за экономических проблем и переросли в крупнейшие выступления против религиозного руководства страны со времени Исламской революции 1979 года. Правозащитное агентство Hrana заявило, что установило данные о более чем 7 тысячах погибших во время последующего подавления протестов, преимущественно демонстрантах. Иранские власти утверждают, что всего погибли 3117 человек, в том числе сотрудники сил безопасности, и возлагают ответственность за беспорядки на «террористов» и «мятежников».

По словам Сато, еще трех женщин в этом году приговорили к смертной казни по обвинениям в богохульстве, «распространении коррупции на земле», шпионаже и «мохаребе». Смертные приговоры по трем делам, связанным с протестами, уже отменили, однако два из них направили на повторное рассмотрение.

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