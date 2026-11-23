В Иране исполнили приговор о 74 ударах плетью в отношении певицы Парасту Ахмади, которая выступила без хиджаба в музыкальном видео, опубликованном в декабре 2024 года. Как сообщает Channel NewsAsia, о исполнении наказания заявил адвокат певицы Мостафа Нили, которого цитировало иранское агентство ISNA.

Приговор Ахмади и её команде

По словам Нили, в понедельник был исполнен приговор о 74 ударах плетью, назначенный Ахмади и четырём членам производственной команды её концертного видео. Эту информацию также опубликовала реформистская газета Shargh.

29-летняя Ахмади в июне была осуждена вместе с четырьмя музыкантами и четырьмя членами её команды. Они предстали перед судом по обвинениям в нарушении общественной морали и соучастии в создании, передаче, распространении и публикации непристойного контента. Что произошло с остальными четырьмя осуждёнными, в сообщениях не уточняется.

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Видео с концертом

Видео с выступлением Ахмади набрало миллионы просмотров на YouTube. Певица исполняла грустные песни перед пустой аудиторией на тускло освещённой сцене на территории традиционного караван-сарая, где единственной декорацией был большой персидский ковёр.

Музыканты были одеты в чёрное, а Ахмади — в длинное платье на бретелях и с тёмно-красной помадой. Источник отмечает, что женщинам в Иране запрещено петь публично, а также они должны соблюдать требования к скромной одежде и ношению головного платка.

Реакция правозащитников

В начале октября Amnesty International выступила против подтверждения приговора в апелляции и призвала иранские власти отказаться от исполнения наказаний ударами плетью. Channel NewsAsia также отмечает, что всё больше иранских женщин появляются без хиджаба после протестов, начавшихся из-за смерти Махсы Амини в сентябре 2022 года после её задержания за предполагаемое нарушение дресс-кода.

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