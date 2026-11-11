Исследование в Ирландии не выявило связи между многолетним воздействием фторированной питьевой воды и ухудшением когнитивных функций у пожилых людей. Ученые проанализировали данные около 2 500 участников Ирландского лонгитюдного исследования старения (TILDA), средний возраст которых составлял 65 лет, сообщает ScienceAlert.

Данные за более чем 50 лет

Исследователям удалось проследить воздействие фторированной воды на участников как минимум в течение 50 лет. В Ирландии общенациональную программу фторирования воды ввели в 1964 году, однако концентрация фтора в системах водоснабжения различалась в зависимости от местности, где жили участники.

Участников разделили на группы с низким, средним и высоким уровнем воздействия фтора, определенным по местам их проживания в течение жизни. Затем эти данные сравнили с результатами двух когнитивных оценок. Связи между уровнем воздействия и когнитивными показателями не выявили.

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Ограничения выводов

Ведущий автор работы, специалист в области общественного здравоохранения Винай Шарма из Тринити-колледжа в Дублине, отметил, что пожизненное воздействие фторированной воды в концентрациях, применяемых в Ирландии, не связано с ухудшением когнитивных функций в пожилом возрасте.

Часть самых молодых участников подвергалась воздействию фторированной воды в течение первых пяти лет жизни. В этой подгруппе также не выявили связи с когнитивными показателями, однако она составляла лишь 5% выборки — 124 человека, что ограничивает силу такого вывода.

Авторы подчеркивают, что отсутствие выявленной связи не доказывает полной безвредности фтора для мозга. Два предыдущих исследования в Китае связывали когнитивные нарушения у пожилых людей с чрезмерным воздействием фтора и флюорозом, поэтому их нельзя напрямую сравнивать с ирландскими данными.

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