В Пакистане в конце ноября ожидают третье заседание Стратегического политико-оборонного комитета Альянса обороны Мекки, которое должно состояться в Исламабаде. Ожидается, что во встрече примут участие министры иностранных дел и обороны, а также военные руководители Пакистана, Саудовской Аравии и Турции, сообщает The Express Tribune со ссылкой на дипломатические источники.

Участники могут обсудить выполнение трехстороннего оборонного соглашения и развитие ситуации в сфере региональной безопасности. Встречу готовят на фоне неопределенности вокруг конфликта с Ираном и возможности новых военных ударов по стране, в то время как дипломатические усилия по урегулированию продолжаются.

Ратификация соглашения Турцией

Заседание в Исламабаде станет первым после того, как парламент Турции 7 ноября ратифицировал Совместное оборонное соглашение Мекки. Документ поддержали 279 депутатов, против проголосовали 119. Во время дебатов представители турецкого правительства заявляли, что договоренность носит оборонительный характер и не направлена против какой-либо третьей страны.

Соглашение 7 августа подписали премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Оно предусматривает коллективную помощь в случае вооруженного нападения на любое из трех государств, а характер и объем такой помощи стороны должны определять совместно.

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Предыдущие решения комитета

Первое заседание комитета состоялось 31 августа в Стамбуле. Тогда стороны договорились создать постоянный секретариат в Эр-Рияде, который в течение первых трех лет должен был возглавлять генеральный секретарь из Пакистана. Также они предусмотрели сотрудничество в оборонной промышленности, совместных технологических разработках и производстве, а также усиление координации вооруженных сил.

Второе, внеочередное заседание провели 5 октября в Эр-Рияде после усиления угроз безопасности для Саудовской Аравии, в частности атак, которые приписывали йеменскому движению хуситов. Комитет согласился перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне, в частности обеспечить согласованные силы и средства и возможность их быстрого развертывания в Саудовской Аравии в соответствии с национальным законодательством государств-участников.

На заседании в Эр-Рияде отставной генерал-лейтенант Науман Махмуд также был назначен первым генеральным секретарем альянса на трехлетний срок. В то же время ратификация соглашения Турцией не означает автоматического разрешения на отправку турецких войск за границу: для этого необходим отдельный мандат парламента.

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