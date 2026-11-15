В Исламабаде в воскресенье началась двухдневная встреча Совета министров Организации экономического сотрудничества (ЭКО), в которой участвуют министры иностранных дел и главы делегаций 10 государств-членов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В первый день состоялась встреча высокопоставленных должностных лиц государств-участников. Основное заседание 30-го Совета министров ЭКО запланировано на понедельник. Его возглавляет пакистанский дипломат Исхак Дар. В мероприятии также участвуют представители секретариата ЭКО и подчиненных организации структур.

Председательство Пакистана

Пакистан будет председательствовать в ЭКО в 2026–2027 годах под лозунгом «Возрождение регионализма для устойчивой ЭКО». В заявлении МИД Пакистана отметили, что страна планирует сосредоточиться на укреплении региональной взаимосвязанности, углублении интеграции, развитии партнерств и совместных усилиях ради большего благосостояния, устойчивого развития и устойчивости региона.

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Пакистанская сторона также заявила, что председательство должно активизировать роль ЭКО как площадки для регионального сотрудничества, диалога и экономического взаимодействия.

Состав организации

Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году Турцией, Ираном и Пакистаном. В 1992 году к ней присоединились Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Совокупный номинальный ВВП десяти государств-членов оценивается примерно в 3 трлн долларов.

Турецкую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел Муса Кулакликая.

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