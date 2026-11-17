В Испании болельщика «Реал Овьедо» признали виновным в преступлении на почве ненависти за расистские оскорбления нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Ему назначили 11 месяцев лишения свободы условно, штраф и двухлетний запрет на посещение спортивных стадионов.

Приговор за оскорбления во время матча

Как сообщает Channel NewsAsia, мадридский «Реал» во вторник заявил, что болельщик был осужден за преступление на почве ненависти. Имя осужденного не раскрывается.

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Инцидент произошел в августе 2025 года во время матча, в котором «Реал» обыграл «Реал Овьедо» со счетом 3:0. Болельщик не будет отбывать наказание в тюрьме, если не нарушит запрет на посещение стадионов.

Двенадцатый обвинительный приговор с 2024 года

Согласно испанскому законодательству, наказания сроком менее одного года для лиц, впервые совершивших правонарушение, обычно приостанавливаются. Это уже 12-й обвинительный приговор по делам о преступлениях на почве ненависти, связанных с матчами Ла Лиги, с июня 2024 года.

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