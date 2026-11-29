29 ноября в Испании проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых может быть сформирована коалиция консервативной Partido Popular и правонациональной VOX. Как сообщает Tagesschau, большинство опросов допускает, что этим партиям может едва хватить мандатов для совместного формирования правительства.

Действующий премьер-министр, социал-демократ Педро Санчес, объявил досрочные выборы после того, как парламент не поддержал правительственные декреты об усилении защиты арендаторов. Против выступили Partido Popular, VOX и каталонские сепаратисты из Junts. Санчес призвал избирателей выбрать между ультраправой волной и продолжением политики открытости, социальной справедливости и экологической ответственности.

Жилье и экономика

Одной из важных тем кампании стал жилищный кризис. По оценке Банка Испании, стране не хватает примерно 750 тысяч квартир. Проблема особенно ощутима в крупных городах, на средиземноморском побережье и островах, куда переезжают молодые люди и иностранные трудовые мигранты.

Минимальная зарплата в Испании составляет около 1 400 евро в месяц, однако в Мадриде и на Балеарских островах таких доходов семьям часто недостаточно для аренды жилья. Договоры аренды обычно заключают на пять лет, после чего условия пересматривают; повышение платы на 30% не является редкостью. На Майорке насчитывается около 2 тысяч социальных квартир, тогда как в очереди на них находятся примерно 8 тысяч семей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время Еврокомиссия прогнозировала рост испанской экономики на 2,6% в этом году. Страна также ожидает около 100 миллионов иностранных туристов. Однако осенью инфляция составляла от 4% до 5%, поэтому часть населения не ощущает эффекта от повышения зарплат и экономического роста.

Авария и миграция

На избирательную кампанию также повлияла железнодорожная катастрофа возле Толедо, в результате которой погибли 69 человек. Социал-демократический министр транспорта подал в отставку через несколько дней после аварии. Европейская прокуратура расследует, не были ли средства ЕС, предназначенные для содержания этого железнодорожного участка, использованы не по назначению.

Еще одной темой споров стала миграция. По состоянию на середину ноября в Испанию нерегулярным путем прибыли 44 238 человек, которые не покинули страну; в последнее время основным маршрутом были Канарские острова. Partido Popular и VOX критикуют правительство Санчеса за, по их мнению, слабый пограничный контроль. Лидер VOX Сантьяго Абаскаль призвал возвращать каждого, кто прибыл нерегулярным путем, тем же путем, которым он прибыл.

Читай нас в