Испанское агентство по защите данных AEPD начало проверку TikTok из-за возможного распространения на платформе материалов о сексуальном насилии над детьми. В то же время регулятор отклонил требование правительства временно заблокировать приложение в Испании и заявил, что сосредоточится на мерах в отношении конкретного незаконного контента, сообщает Channel NewsAsia.

Что будет проверять регулятор

Основанием для проверки стало расследование испанского онлайн-издания Maldita.es. Оно зафиксировало 1183 публикации откровенного характера. AEPD планирует запросить у издания ссылки, выявленные в ходе расследования, а также обратиться к TikTok с запросом о мерах, которые платформа приняла для удаления указанного контента.

После анализа полученной информации агентство заявило, что примет конкретные, соразмерные и надлежащие меры. Среди возможных шагов AEPD назвало ограничение доступа к ссылкам и отдельному контенту, который может предусматривать незаконную обработку данных несовершеннолетних.

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Отдельная уголовная проверка

Генеральный прокурор Испании также поручил прокурору по киберпреступлениям проверить возможные преступления, связанные с производством и распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и развращением несовершеннолетних, которые могли быть совершены в TikTok.

В TikTok не предоставили немедленного комментария на запрос Reuters. AEPD отметило, что ведущим европейским регулятором TikTok в сфере защиты данных является Ирландская комиссия по защите данных, что ограничивает полномочия испанского органа. В то же время AEPD передаст информацию ирландскому регулятору, другим европейским органам и Европейской комиссии.

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