В Испании Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия имеют близкие показатели поддержки накануне досрочных выборов 29 ноября. Согласно опросу Politico Europe, проведенному компанией PF Global, Народная партия может получить 29,5% голосов, а социалисты — 27,2%.

Погрешность исследования составляет 2,6 процентного пункта, поэтому издание оценивает разницу между двумя ведущими силами как статистически незначимую. Опрос провели среди 2454 жителей Испании 15–17 ноября. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо и премьер-министр Педро Санчес готовятся к дебатам в четверг.

Позиции Vox

Ультраправая партия Vox, занимающая третье место в опросе, может получить 19,6% голосов. Совокупная поддержка Народной партии и Vox почти достигает 50%. По мнению Politico Europe, это делает Фейхоо явным фаворитом в борьбе за должность следующего главы правительства Испании.

Опрос также зафиксировал изменение симпатий избирателей по сравнению с 2023 годом. В частности, 20% людей, которые тогда поддержали Народную партию, теперь заявили, что будут голосовать за Vox. Еще 10% бывших избирателей социалистов сообщили о намерении поддержать Народную партию.

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Более слабые позиции левых союзников

Союзники социалистов слева от них теряют поддержку. Sumar, который в течение трех лет был младшим партнером в правительстве, переименовался в Frente Amplio. По данным опроса, эта политическая сила набирает 5,9%, а Podemos, который не присоединился к альянсу, — 2,2%. Вместе это меньше 12,3%, которые Sumar получил в 2023 году.

Около 29% избирателей Frente Amplio и Podemos заявили, что готовы поддержать Санчеса 29 ноября, чтобы не допустить Vox к власти. В то же время примерно 30% сторонников социалистов поддерживают Санчеса прежде всего для того, чтобы не допустить к власти лидера Vox Сантьяго Абаскаля. Среди избирателей Народной партии и Vox 59% назвали своим приоритетом отстранение Санчеса от должности премьер-министра.

Исследование также показало недоверие к подсчету голосов среди части избирателей правых партий. В честности подсчета сомневаются 65% сторонников Vox и 34% избирателей Народной партии, тогда как среди сторонников социалистов таких 15%.

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