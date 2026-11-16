В Испании задержали 24-летнюю Изабель Перальту, представительницу неонацистской организации Nucleo Nacional. Как сообщает The Independent, ее задержали 6 ноября после того, как испанская полиция перехватила телефонный разговор с ее бойфрендом. По данным испанской газеты El País, Перальта якобы говорила о намерении устроить стрельбу по французским протестующим в Париже.

Вместе с Перальтой задержали еще 13 участников Nucleo Nacional, в том числе лидера группировки Ивана Рико. Деятельность организации приостановили.

Перехваченный разговор

По информации El País, разговор состоялся через несколько дней после студенческих протестов 17 октября. Перальта якобы сожалела, что ей приходится работать, а не совершить нападение. Она сказала, что вместо того, чтобы открывать бар, могла бы взять полуавтоматическую винтовку и стрелять в людей, а с тремя магазинами боеприпасов, по ее словам, могла бы убить 60 протестующих.

Полиция после анализа доказательств заявила, что считает Перальту готовой пожертвовать жизнью ради своей идеологии. За несколько дней до задержания она, как сообщается, также опубликовала в соцсетях угрозу в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса и призвала к «вооруженному движению» в стране.

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Оружие и решение суда

Полиция заявила, что в жилище Перальты находились 13 винтовок, три пистолета и десять коробок боеприпасов. На одной из найденных единиц оружия был символ испанского подразделения, которое воевало на стороне нацистской армии во Второй мировой войне, пишет El País.

Правоохранители также нашли ножи со свастикой, кастеты с нацистской символикой, скульптуру орла Третьего рейха, скульптуру Адольфа Гитлера и картину со свастикой. Кроме того, были изъяты десять ножей.

Суд в Хихоне постановил приостановить деятельность Nucleo Nacional, закрыть помещение организации и заблокировать ее аккаунты в соцсетях и банковские счета. Всех 14 задержанных подозревают в подстрекательстве к ненависти в отношении уязвимых групп и людей с противоположными идеологическими взглядами.

В прошлом году Перальту приговорили к году лишения свободы и штрафу за подстрекательство к дискриминации и ненависти против марокканской общины из-за высказываний 2021 года. В июле ее апелляцию отклонили, а приговор оставили в силе. В 2023 году Германия пожизненно запретила ей въезд в страну.

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