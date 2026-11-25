В Италии 31,5% женщин в возрасте от 16 до 75 лет хотя бы раз в жизни подверглись физическому или сексуальному насилию. Это составляет примерно 7 млн человек, сообщает ANSA English со ссылкой на данные Национального института статистики Istat.

Данные статистической службы

Istat опубликовал данные 25 ноября — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Цифры приведены в отчете ведомства «Насилие в отношении женщин в семье и за ее пределами». По оценке службы, показатель в 31,5% охватывает женщин, переживших не менее одного случая физического или сексуального насилия в течение жизни. Отчет касается только женщин в возрасте от 16 до 75 лет.

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Физическое и сексуальное насилие

Физическому насилию подверглись 18,9% женщин, или ориентировочно 4 189 000 человек. По меньшей мере одну форму сексуального насилия пережили 22,8% женщин в стране. В сообщении Istat эти показатели приведены отдельно для физического и сексуального насилия.

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