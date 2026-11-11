В Италии после анонимного электронного письма с угрозой взрыва эвакуировали учеников и сотрудников десятков школ в нескольких городах. Об этом со ссылкой на источники сообщает ANSA English.

Эвакуация и проверки

По данным агентства, письмо поступило в образовательные учреждения в разных городах страны. Эвакуацию провели в школах, которых касалась угроза. Правоохранители проводят там проверки безопасности.

Об угрозе агентству сообщили источники, не названные в публикации. В сообщении говорится о десятках учебных заведений, однако точное количество школ не указано.

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Предыдущий случай

Подобный инцидент произошел в Италии несколькими днями ранее, отмечает ANSA. Тогда электронное письмо отправили 280 директорам школ.

Текст агентства датирован 11 ноября 2026 года. На момент публикации правоохранители продолжали проверки в учреждениях, получивших угрозу.

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