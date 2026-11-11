По меньшей мере 300 школ в Италии эвакуировали в среду после получения одинаковых электронных сообщений с предупреждением о бомбе. Об этом министр образования Джузеппе Вальдитара сообщил телеканалу La7, передает France 24.

Количество школ может увеличиться

По словам Вальдитары, число учебных заведений, которых коснулись сообщения, может возрасти. В одной из школ Рима родителям сообщили, что после общенационального предупреждения всех учеников перевели в безопасное место, где они остаются под наблюдением педагогов.

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Полиция расследует инцидент

Представитель полиции Рима заявил, что итальянские полицейские силы расследуют дело. France 24 отмечает, что это произошло на фоне усиления обеспокоенности в Европе по поводу так называемых гибридных угроз, которые, по данным издания, были направлены против супермаркетов, банков крови, воздушного движения и вещателей.

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