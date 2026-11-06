В Италии индекс экономических трудностей Confcommercio в октябре вырос до 13 пунктов. Это на 0,5 пункта больше, чем в сентябре, и является самым высоким значением показателя с декабря 2023 года.

Показатель экономического положения

Индекс Confcommercio оценивает экономическое положение среднего гражданина. О его росте в пятницу сообщило ANSA English со ссылкой на итальянскую ассоциацию торговцев.

В ассоциации заявили, что главным фактором повышения индекса стало ускорение инфляции. В частности, речь идет о росте стоимости товаров и услуг, которые потребители покупают чаще всего.

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Динамика цен

По данным Confcommercio, за последний месяц цены на такие товары и услуги выросли на 5,8% в годовом выражении. В сентябре этот показатель составлял 5,2%, следовательно, темпы подорожания ускорились.

Ассоциация связала эту динамику прежде всего с существенным ростом цен на энергию. В меньшей степени на показатель повлияло подорожание свежих продуктов питания.

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