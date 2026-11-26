В Тоскане в Италии покончил с собой бывший глава полиции Джанни Де Дженнаро, которому было 78 лет. В прошлую субботу смотритель нашел его мертвым в кресле в загородном доме. Во Флоренции должны провести вскрытие, однако обстоятельства смерти уже не вызывают сомнений, сообщает Der Spiegel.

Де Дженнаро работал в полиции с 1973 года. На протяжении карьеры он возглавлял антимафиозное ведомство, полицию и спецслужбы, а также был государственным секретарем. Во время саммита G8 в Генуе в 2001 году он возглавлял итальянскую полицию. Его обвиняли в том, что он якобы склонил чиновника к даче ложных показаний, однако суд оправдал Де Дженнаро.

Расследование убийства Борселлино

Перед смертью Де Дженнаро фигурировал в новом расследовании, связанном с гибелью антимафиозного прокурора Паоло Борселлино и пятерых его охранников. Их убили автомобильной бомбой на Сицилии в 1992 году. Тогда Де Дженнаро был заместителем руководителя антимафиозного управления DIA.

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Прокуроры подозревали его в том, что он мог направить тогдашнее расследование по ложному следу. Незадолго до смерти правоохранители обыскали его дом и офис, а ходатайство о домашнем аресте было отклонено. Сам Де Дженнаро до конца настаивал на своей невиновности. На 1 декабря у него было назначено судебное заседание на Сицилии вместе с адвокатом.

Прощальные письма и требования оппозиции

Де Дженнаро оставил два жестких диска и несколько прощальных писем, которые находятся в распоряжении следствия. Среди них были обращения к семье и сотрудникам, датированные 17 ноября. Еще два конверта он адресовал сицилийским прокурорам и тому, кто захочет обнародовать его обращение. По данным издания, в загородном доме у него якобы было две сумки со старыми документами.

Оппозиция требует полностью опубликовать письма и рассмотреть дело в парламентском антимафиозном комитете. Похороны Де Дженнаро планируют провести в Риме с торжественной церемонией для высокопоставленных лиц. Ожидается участие президента Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони.

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