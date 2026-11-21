В Риме «Лацио» победил «Лечче» со счетом 3:0 в матче чемпионата Италии и укрепил лидерство в Серии A. Римская команда набрала 32 очка после 12 матчей, одержав десятую победу и оставаясь непобежденной в этом сезоне. Отрыв «Лацио» от «Интера», которому предстояло провести выездной матч в воскресенье, составляет четыре очка, сообщает Channel NewsAsia.

Дубль Нослина

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте. Густав Исаксен навесил в штрафную площадь, где Тейджани Нослин опередил своего опекуна и головой пробил в нижний угол ворот.

Во втором тайме Нослин оформил дубль после передачи пяткой от Кеннета Тейлора. Нападающий «Лацио» завершил атаку ударом по воротам. Окончательный счет на 90-й минуте установил Давиде Фраттези: после передачи головой от Маттео Канчелльери он перебросил мяч через вратаря из-за пределов штрафной площади.

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Бойкот болельщиков

По данным издания, большинство болельщиков «Лацио» продолжают бойкотировать домашние матчи в знак протеста против владельца клуба Клаудио Лотито. В то же время это не помешало команде Дженнаро Гаттузо продолжить успешную серию.

Фраттези, который в августе присоединился к «Лацио» на правах аренды из «Интера», забил во втором матче подряд. Ранее он также отличался в трех стартовых победах римского клуба.

В другом матче дня «Комо» обыграл «Кальяри» 2:0 благодаря голам Хакобо Рамона и Лукаса да Куньи. После этого результата «Комо» занимает четвертое место с 26 очками.

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