В Италии началась 24-часовая всеобщая забастовка, в рамках которой работники и студенты вышли на уличные протесты. Акции проходят, в частности, в Риме, Милане, Неаполе, Генуе, Болонье, Бари и Турине, сообщает ANSA English.

Протесты против правительства и проекта бюджета

Забастовку организовали профсоюзы CGIL и Cobas, к протестам также присоединилась общеевропейская студенческая мобилизация. Участники выступают против правительства премьер-министра Джорджи Мелони, законопроекта о бюджете на 2027 год, высокой стоимости жизни и состояния системы образования.

В Риме началось шествие, организованное CGIL, во главе с генеральным секретарем профсоюза Маурицио Ландини. К нему присоединилась секретарь оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн. Ландини заявил, что правительство должно прислушаться к людям, вышедшим на улицы, и что профсоюз продолжит мобилизацию.

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Ожидаются перебои в работе служб

Забастовка охватывает государственный и частный секторы, включая образование, здравоохранение, местный общественный транспорт, порты и службы такси. Ожидаются перебои в работе школ, медицинских учреждений и общественного транспорта.

Авиационное и железнодорожное сообщение не охвачены забастовкой. Работу автобусов, трамваев и метро будут регулировать местные временные интервалы гарантированного обслуживания. Некоторые транспортные компании, среди которых ATM в Милане, ATVO в Венеции, ANM в Неаполе и AMTAB в Бари, освобождены от участия в акции.

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