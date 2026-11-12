В Италии умер военный корреспондент Тони Капуоццо — ANSA English
В Италии 12 ноября в возрасте 77 лет умер журналист и многолетний военный корреспондент Тони Капуоццо. Об этом сообщает ANSA.
Сообщение о раке
За несколько дней до смерти Капуоццо сообщил, что у него онкологическое заболевание. Агентство отмечает, что журналист умер в четверг в возрасте 77 лет.
Военные репортажи
Капуоццо значительную часть своей карьеры посвятил освещению войн в разных странах мира. Он работал корреспондентом в зонах боевых действий.
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Журналист сотрудничал с медиагруппой Mediaset Берлускони. Среди редакций, для которых он работал, ANSA называет Tg5, Tg4 и Studio Aperto.
Агентство характеризует Капуоццо как журналиста старой школы. Его профессиональная деятельность была связана прежде всего с международными военными репортажами.