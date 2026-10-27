В Тель-Авиве в Израиле полиция задержала мужчину с ножом возле лидера израильской левой партии «Демократы» Яира Голана. Инцидент произошел во время мероприятия по мобилизации избирателей перед выборами в Израиле.

Версии партии и полиции

В партии Голана заявили, что неизвестный в куртке приблизился к политику в угрожающей манере. По версии «Демократов», охранники заблокировали мужчину, после чего большой нож выпал из-под его одежды на землю. Охрана удерживала его до прибытия полиции.

Полиция подтвердила задержание подозреваемого, у которого был нож, но заявила, что попытки нанести ножевое ранение не было. По данным CBS News, правоохранители заметили предмет, выступавший из-под пальто мужчины, стоявшего рядом с Голаном. Во время обыска у него обнаружили нож.

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Задержанного допрашивают

По данным полиции, задержанный является жителем Иерусалима в возрасте от 20 до 29 лет. Его арестовали и доставили на допрос.

После инцидента Голан заявил, что подстрекательство и насилие не остановят его сторонников, и связал событие с «машиной яда», которую, по его словам, возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Партия «Демократы» также заявила, что после длительного юридического спора израильская служба внутренней безопасности Шин Бет взяла на себя ответственность за охрану Голана перед инцидентом.

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