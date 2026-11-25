Окружной суд Назарета в Израиле приговорил жителя арабской деревни Эйн-Махиль Рами Хабибаллу к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в переводе средств лицам, связанным с ХАМАС, а также в передаче сведений и фотографий израильского оборонного предприятия. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на прокуратуру.

Признание вины по делу

Хабибалла признал вину по измененному обвинительному заключению в рамках соглашения о признании вины, которое заключили после представления значительной части доказательств. В то же время это соглашение не предусматривало заранее согласованного наказания.

Его осудили, в частности, за помощь врагу во время войны, передачу информации врагу с намерением причинить ущерб государственной безопасности, сговор и попытку сговора с целью совершения преступления, являющегося террористическим актом, контакты с иностранным агентом и запрещенные операции с террористическим имуществом.

Переводы и информация о заводе

По версии обвинения, в 2022 году, когда Хабибалла был волонтером в Турции, он познакомился с оперативником ХАМАС. В дальнейшем они поддерживали связь, а Хабибалла переводил ему деньги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Также он собирал пожертвования у жителей Эйн-Махиля и передавал их ассоциации, которую, по данным обвинения, подозревал в связях с ХАМАС. Всего он перевел не менее 160 тысяч израильских шекелей. В его доме хранились еще 270 тысяч шекелей и 7,5 тысячи евро наличными, предназначенные для перевода этой ассоциации. Согласно материалам измененного обвинительного заключения, он считал, что эти средства не будут использованы в военных целях.

После начала войны между Израилем и Газой Хабибалла, по данным прокуратуры, передал представителю ХАМАС фотографии и информацию об оборонном заводе, намереваясь содействовать нападению на этот объект. Он также рассматривал возможность совершения теракта в Иерусалиме и обращался к двум людям, пытаясь продвинуть планы нападений в Израиле. Прокуратура заявила, что арест Хабибаллы помешал реализации этих планов.

Помимо 10 лет лишения свободы, суд назначил ему условные сроки лишения свободы и штраф в размере 25 тысяч шекелей. Суд также согласился конфисковать около 150 тысяч шекелей и 7460 евро, изъятых у осужденного.

Читай нас в