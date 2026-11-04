В Израиле Центральный окружной суд приговорил мужчину в возрасте около 30 лет к 10 годам лишения свободы за изнасилование и непристойные действия в отношении его племянницы, которой на момент преступлений было шесть лет. Суд также назначил ему условное наказание и обязал выплатить потерпевшей 100 тысяч израильских шекелей компенсации, сообщает Jerusalem Post.

Заявление через 15 лет

Согласно материалам дела, девочка приходила с матерью в дом своих бабушки и дедушки после занятий балетом. Ее дядя жил в отдельной комнате в этом доме и во время таких визитов оставался с ней наедине.

Суд установил, что мужчина показывал ребенку на телефоне видео сексуального характера и требовал воспроизводить увиденное. Потерпевшая обратилась в полицию примерно через 15 лет после этих событий, уже во взрослом возрасте.

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Позиция суда и прокуратуры

В приговоре суд подчеркнул, что осужденный воспользовался возрастом ребенка и доверием семьи. Мать потерпевшей, которая является сестрой мужчины, не знала о насилии над дочерью.

В отчете о влиянии преступления на потерпевшую отмечалось, что пережитое сказалось на ее чувстве безопасности, доверии к себе и другим людям, социальной жизни и романтических отношениях. Суд также учел, что преступление совершил близкий родственник.

Прокурор Шира Сочацкая заявила, что потерпевшая решилась подать заявление лишь спустя много лет. По ее словам, суд признал показания женщины полностью достоверными и признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения.

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