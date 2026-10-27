Во вторник в Израиле должны состояться выборы, результат которых может определить дальнейшую политическую судьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это первые выборы в стране после нападения 7 октября 2023 года. Право голоса имеют около 7,3 млн человек, в том числе более полумиллиона избирателей будут голосовать впервые.

Как сообщает Dawn, последние опубликованные опросы показывали практически равную поддержку Нетаньяху и его основного соперника — бывшего военного руководителя Гади Айзенкота. По оценкам, десятки тысяч граждан Израиля прибыли из-за границы, чтобы принять участие в голосовании.

Кампания после войн

Избирательная кампания проходит на фоне трех лет региональных войн на нескольких направлениях после событий 7 октября. Вопросы безопасности и ответственности за нападение стали центральными в кампании. Нетаньяху делал акцент на собственном опыте в сфере безопасности, связях с президентом США Дональдом Трампом и заявлял, что лишь он способен гарантировать безопасность граждан.

Один из главных упреков премьер-министру касается того, что он не взял на себя ответственность за нападение 7 октября — самый смертоносный день в истории страны. Айзенкот пообещал создать независимую государственную комиссию для расследования провалов в сфере безопасности, которые привели к нападению. Правительство Нетаньяху выступало против такого расследования.

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Сложные переговоры о коалиции

Нетаньяху вернулся к власти в декабре 2022 года, приведя в коалицию ультранационалистические силы крайнего правого толка. Оппозиция критикует его за поддержку ультраортодоксальных партий, которые стремятся сохранить освобождение учащихся религиозных учебных заведений от военного призыва.

Айзенкот возглавляет неформальный блок партий от правых до левоцентристских сил. Он пообещал препятствовать созданию Палестинского государства, поддерживает израильские поселения, но обещает противодействовать насилию со стороны поселенцев. Ни он, ни Нетаньяху публично не заявляли о готовности сотрудничать с преимущественно арабскими списками, которые представляют около 21% населения страны.

Подсчет окончательных результатов может занять несколько дней. Ожидается, что ни одна партия не получит самостоятельно необходимые для большинства 61 место в 120-местном парламенте, поэтому формирование коалиции может затянуться на недели или месяцы.

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