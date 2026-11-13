В Израиле прокуратура северного округа готовится предъявить обвинение жителю Яфии, которого задержали по подозрению в публикации подстрекательского контента в социальных сетях. Ему вменяют, в частности, подстрекательство к расизму и прямые призывы к совершению террористического акта, сообщает Jerusalem Post.

Публикации о лидерах ХАМАС

Расследование начали после сообщения полиции о публикациях на личной странице подозреваемого. Его задержали 26 октября. По данным полиции, среди публикаций были материалы в честь лидера ХАМАС Яхьи Синвара и основателя группировки Ахмеда Ясина, сопровождавшиеся призывами продолжать «борьбу и джихад» против Израиля.

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Полиция также утверждает, что мужчина публиковал посты, в которых восхвалялись лица, совершившие нападения на гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Суд несколько раз продлевал срок его содержания под стражей. После подачи обвинительного акта прокуроры, как ожидается, будут ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей до окончания судебного процесса.

Отдельное задержание на Западном берегу

В отдельном случае возле поселения Джифтлик на Западном берегу реки Иордан израильские правоохранители задержали мужчину возрастом около 20 лет. Во время обыска в его доме, по данным полиции, нашли пневматический пистолет, ножи, другое военное снаряжение и военную карту района вокруг Сектора Газа, которую полиция назвала секретной. Обстоятельства хранения этих предметов расследуются.

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