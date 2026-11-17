Кандидат на пост спикера израильского парламента Матан Кахана отверг предложение исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича поддержать его кандидатуру при условии, что депутаты от арабских партий не будут занимать должности заместителей спикера.

Как сообщает Anadolu Agency, Кнессет должен провести во вторник голосование по преемнику спикера Амира Оханы. Ожидается, что депутат партии «Яшар» Кахана получит поддержку 67 из 120 парламентариев, в том числе 19 депутатов от арабских партий.

Условие поддержки

Лидер партии «Религиозный сионизм» Смотрич в письме, опубликованном в соцсети X, предложил поддержку Кахане. По его словам, это должно было обеспечить кандидату широкую сионистскую поддержку, преодолевающую политические разногласия. В партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху и Смотрич внесли это предложение совместно.

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Смотрич попросил Кахану согласиться временно возглавить парламент до формирования нового правительства и пообещать уйти в отставку, если сформированное правительство захочет избрать другого спикера. Он также потребовал не назначать заместителями спикера представителей избирательных списков, которые, по его формулировке, не определяют ХАМАС как террористическую организацию. Это условие было направлено против арабских партий «Раам» и Объединенного списка.

Позиция Каханы

Кахана заявил, что отвергает требование, которое, по его словам, противоречит принципам ответственной государственной службы, и призвал уважать демократический процесс и его результат. Он также задался вопросом, почему должен игнорировать общину, составляющую 21% населения Израиля, и парламентские фракции, с которыми Нетаньяху и Смотрич ранее сотрудничали.

Комитет Кнессета по организационным вопросам ранее рекомендовал назначить девять временных заместителей спикера, среди которых Ахмад Тиби от Объединенного списка и Валид Таха от «Раам». Эти кандидатуры еще должен утвердить полный состав парламента. Президент Израиля Ицхак Герцог 8 ноября поручил лидеру «Яшара» Гади Айзенкоту сформировать правительство; на это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14 дней.

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