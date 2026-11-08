В Израиле на контрольно-пропускном пункте лагеря беженцев Шуфат в Восточном Иерусалиме задержали мужчину, который пытался попасть на израильскую территорию, используя в телефоне фотографию чужого удостоверения личности.

Фото документа в телефоне

Как сообщает Jerusalem Post, мужчина не имел законных оснований для въезда в Израиль. На КПП он показал фотографию документа, которая, по данным издания, принадлежала человеку, которого источник описывает как сексуального преступника. Этот человек находится под надзором подразделения «Цур» Пенитенциарной службы Израиля и не проживает в этом районе.

На место вызвали сотрудников подразделения «Цур», чтобы проверить личность мужчины, предъявившего фото документа. Они установили, что он не является владельцем удостоверения и, по данным издания, пытался незаконно попасть на территорию Израиля.

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Знакомство в тюрьме

Во время допроса правоохранители выяснили, что задержанный был знаком с владельцем удостоверения. По их данным, мужчины познакомились во время отбывания наказания в тюрьме и вновь встретились в Иерусалиме в марте.

Полиция Израиля задержала мужчину для дальнейшего расследования. Командир подразделения «Цур» бригадный генерал Иегуда Агарони заявил, что этот случай демонстрирует бдительность и профессионализм сотрудников подразделения, а также важность взаимодействия с другими органами безопасности и правоохранителями.

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