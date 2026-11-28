Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов позволить лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту первым занять должность главы правительства в рамках ротационного соглашения. Такой механизм он предложил для формирования правительства национального единства.

Отказ от принципа крупнейшей партии

Нетаньяху сообщил, что готов отказаться от принципа своей партии «Ликуд», согласно которому правительство сначала должен возглавлять представитель крупнейшей партии. По его словам, он считает необходимым отложить этот принцип из-за масштаба экзистенциальной опасности и возможности формирования правительства, которое, по его мнению, не сможет с ней справиться.

Как сообщает Anadolu Agency, Нетаньяху призвал немедленно начать предметные и интенсивные переговоры о правительстве единства. Он также заявил, что ожидает от стороны Айзенкота аналогичной готовности к компромиссам.

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Заявления сторон

Нетаньяху утверждал, что арабские партии могут использовать свое влияние в парламенте для продвижения мер по воссоединению семей, которые предусматривали бы предоставление гражданства сотням тысяч палестинцев, а также для создания арабской автономии в Галилее и Негеве. Он также заявил, что руководители Объединенного списка будут ограничивать военные решения правительства, возглавляемого левыми силами.

Айзенкот не ответил сразу на предложение Нетаньяху. Накануне он заявил, что многие израильтяне стремятся к созданию правительства единства исключительно из сионистских партий, которое примет закон о национальной службе для всех.

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